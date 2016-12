Clara Billius-Asmussen hat vor Jahren eine Grenze zwischen sich und ihrer Herkunft, der Werften-Dynastie Asmussen, gezogen. Ihre Anteile, die sie seit dem Tod ihrer Mutter hält, hat sie allerdings nie verkauft, als wären diese der letzte Faden eines unsichtbaren Bandes, das Clara nicht zu lösen wagt. Als der Prototyp einer neuen Frachterserie aus ungeklärten Umständen verunglückt und eine Umweltkatastrophe vor der norwegischen Küste auslöst, muss eine Entscheidung getroffen werden: Soll die Werft an eine Investorengruppe verkauft werden? Der Patriarch Leonard Asmussen ist dagegen. Als er schwer erkrankt, steht Clara in der Verantwortung und übernimmt die Geschäfte. In Google-Kalender eintragen