Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:05 Serien Deckname Quarry Flucht aus den Sümpfen USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem Drohanruf von Suggs (Kurt Yaeger) sorgt sich Mac (Logan Marshall-Green) um die Sicherheit von Joni (Jodi Balfour). Er bittet den "Broker" (Peter Mullan) um Hilfe. Unterdessen muss Buddy (Damon Herriman) eine üble Beinwunde zuhause bei seiner Mutter auskurieren. Moses (Mustafa Shakir), der nebenher als Musiker in einem Nachtclub spielt, erhält vom "Broker" einen neue Aufgabe: Er soll ein wachsames Auge auf Mac haben. - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Damon Herriman (Buddy) Edoardo Ballerini (Karl) Nikki Amuka-Bird (Ruth) Mustafa Shakir (Moses) Peter Mullan (The Broker) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Jennifer Schuur Altersempfehlung: ab 16