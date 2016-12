Sky Atlantic HD 08:05 bis 10:00 Drama Ein Werk Gottes USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amerika nach der Großen Depression: Der berühmte Herzspezialist Dr. Alfred Blalock (Alan Rickman) lernt den schwarzen Putzmann Vivien Thomas (Mos Def) kennen. Der hätte selbst ein talentierter Chirurg sein können, bekam aber als Schwarzer nie die Chance dazu. Gemeinsam revolutioniert das ungleiche Paar die Medizin. - Bewegendes und glänzend besetztes Medizinerdrama nach einer wahren Geschichte. Drei Emmys. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Rickman (Dr. Alfred Blalock) Mos Def (Vivien Thomas) Kyra Sedgwick (Clara Blalock) Gabrielle Union (Clara Thomas) Charles Dutton (William Thomas) Mary Stuart Masterson (Dr. Helen Taussig) Merritt Wever (Mrs. Saxon) Originaltitel: Something the Lord Made Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Peter Silverman, Robert Caswell Kamera: Donald M. Morgan Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 269 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:11

Seit 121 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 59 Min.