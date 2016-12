RTL Crime 22:30 bis 23:20 Dokumentation Dangerous Persuasions - Manipulation des Verstandes Falsche Erinnerungen CDN 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Als die Ehe von Susan und Richard Hemlin zu scheitern droht, lässt sich Susan von Richard dazu überreden, in einer Sitzung ihre unterdrückten Kindheitserinnerungen zu verarbeiten. Bereits in der ersten Sitzung schafft es der als Anwalt arbeitende Richard sie davon zu überzeugen, dass sich Susans Vater an ihren Kindheitsfreundinnen vergangen habe. Zwar nicht restlos überzeugt, aber geschockt von dem Zweifel an ihrer eigenen Lebensgeschichte, versucht Susan zusammen mit den Kindern das Haus zu verlassen. Als sich eines der Kinder jedoch vehement dagegen wehrt, erkennt Susan, dass sie gefangen ist: Sie ist bereit für noch mehr Sitzungen mit Richard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Persuasions Altersempfehlung: ab 16