RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie How to Get Away with Murder Verflechtungen USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 3: Die Recherchen für den Fall eines neuen Mandanten führen das Team von Annalise in einen ungewöhnlichen Sex-Club. Wes findet heraus, dass Michaelas neues Date der Pflegebruder von Rebecca ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: John Terlesky Drehbuch: Joe Fazzio Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12