RTL Crime 13:05 bis 14:35 Thriller Die Millennium Trilogie Stieg Larsson: Verdammnis S, DK, D 2009 Nach dem Roman von Stieg Larsson 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 2. Staffel, Folge 1: Mikael Blomkvist erhält für das Magazin "Millennium" das Angebot, einen grausamen Skandal in Regierungskreisen aufzudecken: Schwedische Politiker betreiben Mädchenhandel mit jungen russischen Frauen und zwingen sie zur Prostitution. Als sich die scharfsinnige Lisbeth Salander in den Fall "einhackt", macht sie eine prekäre Entdeckung: Ihr ehemaliger Betreuer Nils Bjurman scheint in den Fall verwickelt zu sein. Als dieser und Blomkvists Informant tot aufgefunden werden, gerät Salander selbst auf die Liste der Verdächtigen und muss fliehen. Nur Blomkvist glaubt an ihre Unschuld und will diese beweisen: Dabei dringt er tief in die düstere Vergangenheit der Hackerin e In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Blomkvist) Noomi Rapace (Lisbeth Salander) Lena Endre (Erika Berger) Peter Andersson (Nils Bjurman) Michalis Koutsogiannakis (Dragan Armanskij) Annika Hallin (Annika Giannini) Georgi Staykov (Alexander Zalachenko) Originaltitel: Stieg Larsson: Millennium Regie: Daniel Alfredson Drehbuch: Jonas Frykberg Kamera: Peter Mokrosinski Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 16