Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Ein sinnloser Mord USA 1995-2005 2. Staffel, Folge 37: Die 16-jährige Joshan Ashbrook träumt davon, Sängerin zu werden. Doch als sie sich eines Abends mit ihren Eltern streitet, weil sie Marihuana geraucht hat, läuft sie davon. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche in einem Waldstück gefunden, und da diese nackt ist, geht die Polizei von einem Sexualverbrechen aus. Kurze Zeit später meldet sich die Mutter von Joshans Freund und erzählt, dass Joshan bei ihr gewesen sei, um einen Brief abzugeben. Sie wurde von einem fremden Mann in einem roten Pick-Up gefahren. Als die Polizei den Handyanschluss untersucht, von dem aus Joshan zuletzt telefoniert hat, wird sie misstrauisch, denn dieser gehört einem verurteilten Mörder. Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12