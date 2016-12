Junior 13:05 bis 13:20 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer hat das Känguru lahmgelegt? F, D 2011 Stereo 16:9 Merken Sherlock Yack bekommt einen Anruf aus dem Boxring. Das Känguru hat sich beim Training eine Hand gebrochen. Sherlock Yack und Hermione stellen fest, dass der Boxsack mit alten Hufeisen statt mit Rosshaar gefüllt ist. Wer könnte davon profitieren, dass das Känguru nicht am bevorstehenden Boxwettkampf teilnehmen kann? Sherlock Yack und Hermione machen drei Verdächtige aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rainer Schmitt (Sherlock Yack) Tanja Schumann (Hermione) Eckard Dux (Ball of Purity) Ben Hecker (Gorilla) Michael Grimm (Old Horse) Martin May (Chihuahua) Jürgen Uter (Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Jérôme Mouscadet Drehbuch: Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory