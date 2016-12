Junior 11:50 bis 12:15 Kinderserie Die Hoobs Masken GB, AUS 2000 Stereo Merken Die Hoobs wollen wissen, wie man sein Gesicht verkleiden kann, so dass man wie jemand anderes aussieht. Sie entdecken Schleier, Schminke, Augenmasken und schließlich auch riesige Karnevalsmasken, die genau das Richtige für sie wären. Und zum Glück können ihnen die Tiddlypeeps auch zeigen, wie man das macht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Hoobs Regie: Simon Spencer Drehbuch: Karen Wallace