Junior 11:00 bis 11:25 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Viel zu viele Schönheitsflecken USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Applebloom besucht Zecora und schaut ihr beim Mischen der Zaubertränke zu. Sie nutzt eine Rezeptur, um einen Trank zu mischen, der ihr endlich den lang ersehnten Schönheitsfleck beschert. Es sieht so aus, als hätte es geklappt, denn sie bekommt einen Schönheitsfleck. Doch bleibt es nicht nur bei einem. Es werden mehr und mehr. Twilights Recherchen ergeben: AppleBloom hat die Schönheits-Pocken und braucht einen Heiltrank. Zecora kann helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship is Magic Altersempfehlung: ab 6