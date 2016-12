Discovery Channel 09:20 bis 10:05 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Trump Tower Chicago USA 2007 Stereo 16:9 Merken Technik-Freak Danny Foster reist in dieser Episode nach Chicago, um ein besonderes Bauwerk zu inspizieren. Mit 415 Metern Höhe und 96 Stockwerken wird der "Trump Tower" des amerikanischen Immobilien-Milliardärs das zweithöchste Gebäude der Metropole sein. Alleine die Kosten für das Baugrundstück am Chicago River belaufen sich auf 70 Millionen US-Dollar - und insgesamt, so schätzen Experten, wird das gewaltige Projekt bis zu seiner Fertigstellung im Jahr 2009 runde 850 Millionen US-Dollar verschlingen. Doch bis dahin gibt es auf der gigantischen Großbaustelle noch viel zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering