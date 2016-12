Sky Sport 2 21:00 bis 23:00 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Großbritannien Rennen in Silverstone GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beim Austria-GP kollidierten Rosberg und Hamilton zum dritten Mal innerhalb von fünf Rennen. In der letzten Runde zog der Brite in einer Kurve am Führenden Rosberg außen vorbei. Der blieb stur auf seiner Linie, beide krachten mit den Reifen zusammen und kamen kurz von der Piste ab. Hamilton fand zurück in die Spur und raste zu seinem dritten Saisonsieg. Rosberg landete auf vier und wetterte: "Das war meine Kurve, Lewis hat voll in mich reingelenkt." Hamilton konterte: "Er hat einen Fehler gemacht." Das sah auch die Rennkommission so. Rosberg wurde mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt. Sein Vorsprung in der WM-Wertung auf Hamilton schmolz auf elf Punkte zusammen. Kommentar: Sascha Roos,. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie