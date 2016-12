Sky Nostalgie 12:45 bis 13:20 Abenteuerserie Tarzan Tarzan und das stumme Mädchen USA, MEX 1991 Merken Tarzan und Jane beobachten in der Nähe des Camps den Absturz eines Sportflugzeugs. Sie retten den bewusstlosen Piloten und ein kleines stummes Mädchen aus dem Wrack. In den Frachtkisten aber entdecken sie Kokain. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wolf Larson (Tarzan) Lydie Denier (Jane Porter) Malick Bowens (Simon Govier) Sean Roberge (Roger Taft jr.) Chuck Samanta (Roger Taft sen.) Errol Slue (Jack) William Taylor (Dan Miller) Originaltitel: Tarzán Regie: Gérard Hameline Drehbuch: Maria Justina Kamera: Ludek Bogner Musik: Laurence Juber