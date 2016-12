Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Ein Dickhäuter auf der Ponderosa USA 1964 Merken Hoss nimmt an einem Kampf gegen einen Zirkusringer teil. Weil er ihn dabei verletzt, muss er für den Ringer einspringen. Sein Lohn: der Elefant Old Sheba. Das riesige Tier ist kaum satt zu kriegen und wird für die Hoss zu einer großen Belastung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Phil Chambers (Anderson) William Demarest (Angus Tweedy) Henry Kulky (Bearcat Sampson) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: David Dortort, Alex Sharp Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose