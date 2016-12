History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Durstig USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Montana entscheiden sich Tom und seine Frau Nancy, ihr Jagdgebiet zu erschließen, indem sie es aufteilen, um so mehr Beute zu machen. Aber es reicht nicht, um das Ruder herumzureißen. In der Alaskakette erholt sich Morgan von einem gefährlichen Sturz und hofft, dass sein Glück wiederkehrt. In den Blue Ridge Mountains werden Eustaces Ingenieurfähigkeiten unterdessen auf die Probe gestellt, als er versucht, eine 125 Jahre alte Maschine in Gang zu bringen. In Arkansas muss Jason einen Ersatz für die ruinierten Wasservorräte seiner Familie finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12