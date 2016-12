History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Außerirdische Medizin USA 2012 Stereo 16:9 Merken Sind die jüngsten Durchbrüche in der Medizin das Resultat jahrelanger Forschung oder hat das medizinische Wissen seinen Ursprung nicht auf der Erde? Es gibt Hinweise, dass bereits in der Antike moderne medizinische Verfahren praktiziert wurden. Diese Folge geht der Frage nach, woher das Wissen über den menschlichen Körper stammt. In vielen Kulturen werden göttliche, vogelähnliche Figuren beschrieben, die vor tausenden von Jahren dieses Wissen den Menschen überließen. Waren sie Außerirdische? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens