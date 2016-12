History 05:50 bis 06:45 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Der Gladius USA 2015 Stereo 16:9 Merken Vier Waffenschmiede erhitzen, hämmern und schleifen sich ihren Weg durch die erste Runde, in der sie ein Kugellager aus Stahl zu einer voll funktionsfähigen Waffe umbauen sollen. Nach einer aufreibenden Testrunde, bei der eine der Klingen in zwei Teile zerbricht, bekommen die Finalisten die Gelegenheit, eine der wichtigsten Waffen der Geschichte zu kreieren: einen römisches Gladius. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12

