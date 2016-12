Classica 05:00 bis 06:00 Musik Mozart, Streichquintett C-Dur KV 515 D 2002 Stereo 16:9 Merken Mitglieder des Wiener Streichsextetts (Erich Höbarth und Peter Matzka, Violine - Siegfried Führlinger und Thomas Riebl, Viola - Susanne Ehn, Violoncello) spielen das Streichquintett C-Dur KV 515 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Als Zugabe erklingt das Adagio aus der Gran Partita KV 361 (Arr.: Rudolf Leopold). Diese Aufnahme entstand am 30. Januar 2002 im Großen Saal des Mozarteums Salzburg im Rahmen der Mozartwoche. Das Wiener Streichsextett gehörte seit seiner Gründung im Jahre 1979 zu den erfolgreichsten Ensembles im Bereich der Kammermusik; es existierte bis 2004. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Erich Höbarth (Violine), Peter Matzka (Violine), Siegfried Führlinger (Viola), Thomas Riebl (Viola), Susanne Ehn (Violoncello) Originaltitel: Mozart, Streichquintett in C-Dur KV 515 inklusive Zugabe: Mozart, Gran Partita Adagi Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

