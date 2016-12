13th Street 12:30 bis 13:15 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Baby Lou-Lou USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Auto eines Navy Commanders wurde gestohlen. In dem Wagen befand sich sein Baby. Agent Pride (Scott Bakula) und seine Leute stellen sich zunächst die Frage, ob es sich bei diesem Fall um einen einfachen Autodiebstahl handelt oder ob das Kind gezielt entführt wurde. Wenig später wird der Wagen von der Küstenwache aus dem Meer gefischt. Das Baby bleibt jedoch verschwunden. Bei den weiteren Ermittlungen unterstützt Agentin Borin (Diane Neal) von der Küstenwache Pride und sein Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Yohance Myles (Marlon Hart) Angela Lin (Chen Han) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Elodie Keene Drehbuch: Jonathan I. Kidd, Sonya Winton Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk