13th Street 10:50 bis 11:40 Krimiserie Criminal Minds Alaska USA 2010 Stereo 16:9 Merken Garcia (Kirsten Vangsness) spielt eine entscheidende Rolle in einem Fall, für den sie mit dem BAU-Team nach Alaska reisen muss. Dort wurden in einer kleinen Stadt mehrere Einwohner umgebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Eric Ladin (Joshua Beardsley) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

