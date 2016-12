13th Street 07:40 bis 08:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Es gibt keinen Zufall USA 2010 Stereo 16:9 Merken Charlie (David Krumholtz) und Amita (Navi Rawat) haben in Cambridge eine Gastprofessur angenommen. Doch bevor sie aufbrechen, wollen sie noch heiraten. Kurz nach der Trauung muss Don (Rob Morrow) jedoch die Feier verlassen, weil er zu einem Einsatz gerufen wird. Dort kann er einen lang gesuchten Verbrecher festnehmen, allerdings wird ihm dabei seine Waffe aus der Hand geschlagen. Ein anonymer Passant nimmt die Waffe an sich und verschwindet. Kurz darauf werden zwei Dorgendealer mit Don's Waffe getötet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: Nicolas Falacci Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16

