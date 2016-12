National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:40 Dokumentation Klick! Tierische Selfies USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie verhalten sich Tiere, wenn sie nicht beobachtet werden? Dieser Frage geht die Dokumentation "Klick! Tierische Selfies" nach. Um Affen, Löwen, Zebras oder Gnus in vermeintlich stillen Momenten zu ertappen, haben Filmemacher ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Mit versteckten Kameras, Crittercams an den Körpern der Tiere und raffinierten Tarnmethoden verschafften sie sich Zutritt zu einer Welt, die der Zuschauer nur höchst selten zu Gesicht bekommt. Besondere Höhepunkte setzen manche Tiere dabei selbst: Sie filmen ihr Leben im Selfie-Modus! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amazing Animal Selfies