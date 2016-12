National Geographic Wildlife 12:05 bis 12:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol The Cow Jumped Over the Moon USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Man mag an die Kraft des Mondes glauben oder nicht. Dr. Pol und Diane sind sich jedenfalls sicher, dass der Vollmond für die sich häufenden Notfälle und andere ungewöhnliche Ereignisse mit ihren chaotischen Folgen verantwortlich ist. Dass gerade jetzt jede Kuh auf Gary Smith' Farm trächtig ist oder die Schweine sich gegenseitig fressen, kann doch kein Zufall sein. Die Ärzte zumindest haben den Eindruck, dass die Tiere eindeutig wilder sind als sonst. Charles glaubt nicht so richtig an die Mondtheorie, aber sein Vater, Dr. Pol, will unbedingt beweisen, dass sie stimmt und er recht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol