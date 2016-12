National Geographic Wildlife 05:40 bis 06:30 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Dr. Polfrost USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Schnee und Eis bedecken das Gebiet von Weidman im US-Bundesstaat Michigan. Doch der Winter hält Dr. Pol nicht von der Arbeit zurück. Unterstützt wird er von seinem Sohn Charles, der eigens aus dem sonnigen L.A. herbeigeeilt ist. Dr. Pol überredet ihn, bei der Wohltätigkeitsveranstaltung "Polar Plunge" mitzumachen, bei der sich die Teilnehmer in einen eisigen See stürzen. Während Charles noch zweifelt, ob er wirklich cool genug ist, kümmert sich sein Vater um das verletzte Bein eines Rennpferds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol

