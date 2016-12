ARTE 12:35 bis 13:20 Dokumentation Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Vietnam und Reis A 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Reis ist das Grundnahrungsmittel für mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Vietnam und wird deshalb auch das "weiße Gold" genannt. Eine Mahlzeit ohne Reis gilt in Vietnam einfach nur als Snack. Nun will die Fernsehköchin Sarah Wiener auf dieser Etappe ihrer Erkundungstour herausfinden, was man alles aus Reis machen kann. Die Reise führt die Österreicherin dieses Mal in den Norden Vietnams. Sie ist in der Hauptstadt Hanoi gelandet und macht sich dort und im Delta des Roten Flusses auf die Suche nach den vielen Reis-Variationen. Bevor sie allerdings in den Genuss des traditionellen Reiskuchens kommt, muss das Feld bestellt werden. Das geschieht immer noch wie vor 3.000 Jahren: mit einem Ochsen, einem Pflug und einer Egge, knietief im Schlamm. Das ist eine wirklich sportliche Herausforderung für Sarah Wiener. Die vietnamesische Küche ist undenkbar ohne die berühmte Reisnudel. Die Fernsehköchin besucht eine kleine Manufaktur. Die Herstellung dieses Lebensmittels ist ein Knochenjob. Sie hilft selbstverständlich kräftig mit und kriegt zur Belohnung eine Reisnudelsuppe. Zurück in Hanoi trifft sie auf Mai Corlou, die zusammen mit ihrem Mann ein kleines Restaurant betreibt. Ihre Küche ist inspiriert von den vielen Garküchenrezepten der Stadt. Für Sarah Wiener bereitet sie einen Reis zu, den man so schnell nicht vergessen wird. Auf dem Weg dahin stolpert sie in einer Garküche über seltsam anmutende Zwerghühnchen in Cola-Dosen. Ob die wohl schmecken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Regie: David Nawrath