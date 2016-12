ARTE 12:10 bis 12:35 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Making-of USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Making-of gewährt Einblick in die Dreharbeiten für die Abenteuer des bekannten Fotografen Art Wolfe. Ein Team aus zwei Kameramännern, zwei Fotografen und einem Assistenten erforscht die unberührte Natur der Hochtäler von Bhutan und Nepal oder wagt sich vorsichtig an die Überquerung gefährlicher Pässe. Dabei sind Art Wolfes Reisegenossen stets darauf bedacht, den Bildjäger nicht aus den Augen zu verlieren, der manchmal auf der Pirsch nach dem perfekten Schnappschuss plötzlich verschwindet - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer, Sean White