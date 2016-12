ARTE 10:25 bis 11:15 Dokumentation Seefahrer des Orients Chinas Aufstieg zur Seemacht D 2016 2017-01-10 17:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit mehr als tausend Jahren findet über die "Seidenstraße der Meere" blühender Handel statt, werden Religions- und Eroberungskriege geführt, ziehen Schatzflotten an den Küsten vorbei. Die Handelsgüter dieses Seeweges haben die europäische Kultur nachhaltig beeinflusst. Chinesisches Porzellan gelangt auf dieser Route nach Westen, Kaufleute fahren auf der Suche nach exotischen Gewürzen in Richtung Osten. Mit seinen gefragten Exportgütern wird China ab dem ersten Jahrtausend zur Seemacht. Zunächst entwickeln sich aus Flussdschunken hochseefähige Schiffe, mit denen im 15. Jahrhundert der Seefahrer Zheng He die Welt bereist. Seine Flotte auch Schatzflotte genannt war größer und mächtiger als alles, was bis dahin die Seidenstraße der Meere befahren hat. Erst nach dem Ende dieser chinesischen Entdeckungen treten die europäischen Eroberer auf den Plan: Mit Vasco da Gama "findet" ein Portugiese den Seeweg über Indien nach Fernost. Bald folgen Holländer, Engländer und Spanier und prägen von nun an entscheidend die Entwicklung der maritimen Seidenstraße. Über Jahrhunderte hinweg wird Europa über diese Route mit den Luxusgütern des Ostens versorgt. Die Geschichte dieser Route beschreibt aber nicht nur die Hinterlassenschaften vergangener Jahrhunderte, sondern führt auch in die lebendige Gegenwart von heutigem Kulturaustausch und Handel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seefahrer des Orients Regie: Reinhard Joksch

