Dokumentation Seefahrer des Orients Arabische Entdeckungsreisen nach Fernost D 2016

Der Seeweg von Arabien über Indien nach China ist einer der ältesten Handelswege der Menschheit und eines der spannendsten Kapitel der europäischen Kulturgeschichte: Über Tausende Seemeilen erstreckt er sich, vorbei an drei Kontinenten. Seit mehr als tausend Jahren findet über diese "Seidenstraße der Meere" blühender Handel statt, werden Religions- und Eroberungskriege geführt, ziehen Schatzflotten an den Küsten vorbei. Die erste Folge der zweiteiligen Dokumentation von Reinhard Joksch begibt sich auf die Suche nach den Spuren der arabischen Entdecker, die schon vor zweitausend Jahren begannen, mit ihren schnellen und wendigen Schiffen den legendären Dauen die Seewege Richtung Osten zu erkunden. Triebfeder der arabischen Entdecker ist der Handel mit Fernost, insbesondere die Suche nach exotischen Gewürzen. Aber auch nach seiner Entstehung im 7. Jahrhundert der Export des Islam. Die Seemacht Arabien behauptet über viele Jahrhunderte die Vormachtstellung auf der maritimen Seidenstraße und ist lange wichtigster Handelspartner Chinas, während europäische Händler in den ersten Jahrhunderten bei ihren Unternehmungen auf arabische Mittelsmänner angewiesen sind. Die Drehscheibe dieses Handelsweges war und ist Indonesien: Hier mussten früher die Schiffe auf günstige Winde warten. Unterwegs im Rhythmus des Monsuns, bedroht von Piraten, Stürmen und Riffen. Noch heute ist Singapur deshalb einer der wichtigsten Seehäfen der Welt. Und noch heute gilt Indonesien mit seinen über 80.000 Kilometern Küstenlinie als Zentrum von Schmuggel und Piraterie.

Originaltitel: Seefahrer des Orients Regie: Reinhard Joksch