ARTE 05:45 bis 06:15 Magazin Futuremag Innovationen für die Medizin der Zukunft F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Innovationsmagazin "Futuremag" feiert sein 100. Jubiläum. In einer Sondersendung werden Pioniere der Medizin vorgestellt, die ihre Disziplin mit bahnbrechenden Neuerungen in die Zukunft katapultieren. Das Magazin beleuchtet jüngste Vorstöße und längerfristige Perspektiven der medizinischen Forschung. Dank der Arbeiten dieser Forscher, Ärzte und Ingenieure gibt es heute selbst für schwerwiegende Krankheiten Hoffnung. Die medizinische Forschung erzielt beständig neue Fortschritte: genauere Diagnosen, bessere Heilungschancen bei bestimmten Krebsarten, Einsatz der Robotik zur Herstellung künstlicher Organe oder bionischer Gliedmaßen. In der Sendung sind einige spektakuläre Beispiele zu sehen, darunter Affen, die mit Implantaten wieder gehen können, unglaublich präzise arbeitende Roboter für neuartige chirurgische Eingriffe und bionische Gliedmaße, die mehr leisten als ihre natürlichen Vorbilder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futuremag Regie: Thierry Scharf

