Spiegel TV Wissen 05:45 bis 06:30 Dokumentation Einfuhr verboten GB 2015 Merken Im Südwesten von Irland leitet Alma Egan die Durchsuchung einiger Räume auf illegale Zigaretten. Am Flughafen von Dublin befragen Robert McCann und Gary Cogavan zwei junge Männer aus Ibiza, deren Gepäck positiv auf Drogen getestet wurde. Michael Jones muss einen aufgebrachten Spanier am Hafen von Cork beruhigen und die Kollegen vom Flughafen Shannon kommen für den guten Zweck ins Schwitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stop, Search, Seize

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 274 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 34 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 34 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 34 Min.