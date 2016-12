Syfy 22:45 bis 23:35 Actionserie Z Nation Stadt der Sünde USA 2015 Stereo 16:9 Merken Beim Überqueren des Mississippi kommt es zu einem Bootsunfall und die Gruppe wird auseinandergerissen. 10K (Nat Zang) gerät an Sketchy (Mark Carr) und Skeezy (Doug Dawson), denen es gelingt, ihn in ihre Betrügereien zu verwickeln. Dabei geraten sie an Hector "Escorpion" Alvarez (Emilio Rivera), den stellvertretenden Boss eines mexikanischen Drogenkartells. Der fackelt nicht lange und verurteilt die drei Männer zum Tode. Roberta Warren (Kellita Smith) sucht derweil mit dem Rest der Gruppe nach 10K. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Altersempfehlung: ab 18