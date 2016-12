Syfy 12:45 bis 13:35 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Fleisch und Blut USA 2006 Stereo 16:9 Merken Die Ori haben die gesamte Flotte der Tauri und der Jaffa vernichtet. Bei Vala setzen unterdessen die Wehen ein. Doch das Kind wird ihr sofort weggenommen. Carter hat die Schlacht überlebt und treibt hilflos im All. Es gelingt ihr, Kontakt mit Mitchell aufzunehmen. Auch Daniel Jackson hat überlebt: Er konnte sich mit dem Ringtransporter auf eines der Schiffe der Ori retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) Ben Browder (Lieutenant Colonel Cameron Mitchell) Beau Bridges (General Henry "Hank" Landry) Claudia Black (Vala Mal Doran) Tony Amendola (Master Bra'tac) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Will Waring Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12