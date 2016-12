Syfy 11:55 bis 12:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Camelot USA 2006 Stereo 16:9 Merken Valas Warnungen vor den Ori bleiben nicht ohne Wirkung. Mitchell und das SG-1-Team machen sich auf die Suche nach einem Waffensystem der Antiker, mit dem man die Ori angeblich besiegen kann. In Merlins Bibliothek in Camelot werden sie fündig. Doch das Gerät wird von einem schwarzen Ritter bewacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) Ben Browder (Lieutenant Colonel Cameron Mitchell) Claudia Black (Vala Mal Doran) John Noble (Meurik) Katharine Isabelle (Valencia) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Paul Mullie Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12