Syfy 10:20 bis 11:10 Fantasyserie Lost Girl Die Hand des Ruhms CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Bo (Anna Silk) und Kenzi (Ksenia Solo) bekommen es mit Stripteasetänzerinnen zu tun, die mit ihren Verführungskünsten einem Polizistenmörder zur Flucht verholfen haben. Kurz darauf wird die Leiche des Killers gefunden, der eine Hand fehlt. Am Fundort trifft Bo auf Dyson (Kris Holden-Ried) und Hale (K.C. Collins). Da ihre Beziehung zu Dyson immer noch im Argen liegt, macht sich Bo schnell wieder aus dem Staub. Um in dem Fall des Polizistenmörders weiterzukommen, ermittelt sie undercover in einem Striptease-Club. Zusätzlich kommt es auch noch zum Streit mit Lauren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) Zoie Palmer (Lauren) K.C. Collins (Hale) Richard Howland (Trick) Lina Roessler (Ciara) Originaltitel: Lost Girl Regie: Lynne Stopkewich Drehbuch: Alexandra Zarowny Musik: Benjamin Pinkerton Altersempfehlung: ab 16

