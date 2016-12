Syfy 09:30 bis 10:20 Fantasyserie Lost Girl Mysteriöse Bilder CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Die Anführerin der dunklen Fae (Emmanuelle Vaugier) spielt unter dem Namen Evony Fleurette Marquise in der Menschenwelt die Muse und Förderin von Künstlern, was für diese allerdings meist im Wahnsinn endet. Nun hat sich die dunkle Marquise in eines ihrer Opfer verliebt. Außerdem will sie dem Graffiti-Künstler Jason das Handwerk legen. Er droht mit seinen Zeichnungen, einige streng gehütete Geheimnisse der Fae zu offenbaren. Die dunkle Fae bietet Bo (Anna Silk), die sich darum kümmern soll, als Bezahlung eine wichtige Information an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Ksenia Solo (Kenzi) Zoie Palmer (Lauren) K.C. Collins (Hale) Richard Howland (Trick) Paul Amos (Vex) Athena Karkanis (Nadia) Originaltitel: Lost Girl Regie: Gail Harvey Drehbuch: Steve Cochrane Musik: Benjamin Pinkerton Altersempfehlung: ab 16