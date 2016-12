Bei der Kollision mit einem anderen Schiff wird die Enterprise völlig zerstört. Doch die Besatzung ist in einer Zeitschleife gefangen, so dass sich das Unglück ein ums andere Mal wiederholt. Erst nach und nach bemerken Picard, Riker & Co., dass alles, was passiert, sich bereits zuvor ereignet hat. Um der Schleife zu entrinnen, setzen sie alles auf eine Karte. In Google-Kalender eintragen