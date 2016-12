National Geographic People 10:00 bis 10:45 Show Bulloch Family Ranch Die Zeit ist reif CDN 2014 2017-01-15 00:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Ciara steht vor einem der schwersten Tage in ihrem Leben: Ihr Baby kommt und im Krankenhaus warten bereits die Adoptiveltern. Währenddessen organisiert Amanda eine Charity-Veranstaltung, bei der Geld für hungernde Kinder eingenommen werden soll. Der Zuspruch der Teilnehmer ist so überwältigend, dass Julie ihr zur Hilfe kommen muss. Ciara braucht indes Zeit für sich allein und die Familie geht zu Jordans erstem Dragsterrennen - der Beginn einer großen Karriere? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bulloch Family Ranch