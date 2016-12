Kinowelt 23:35 bis 01:45 Filme CHE 2 - Guerrillia Guerrilla E, F, USA 2008 Nach Aufzeichnungen von Ernesto "Che" Guevara 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis für den Besten Hauptdarsteller, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nach dem erfolgreichen Umsturz in Kuba verschwindet Che scheinbar spurlos. Ein Jahr später reist er unerkannt nach Bolivien ein, wo er die Revolution weiterführen möchte. Mit der Unterstützung ausländischer Sympathisanten wie Tanja und dem Schriftsteller Regis Debray nimmt er mit einer kleinen bewaffneten Einheit den Kampf gegen Präsident Barrientos und seine Truppen auf. Doch in der Bevölkerung ist der Rückhalt gering, auch auf die Hilfe der Kommunistischen Partei unter Mario Monje kann Che nicht zählen. Während die Moral immer weiter sinkt, geraten die Guerillas in einen Hinterhalt. Regisseur Steven Soderbergh über seinen Film: "Das, was mich zu Che als Thema für einen Film (oder zwei) hinzog, war nicht nur, dass sich sein Leben wie eine Abenteuergeschichte liest. Sondern auch, weil ich fasziniert davon bin, welche organisatorischen Herausforderungen damit einhergehen, jegliche politische Idee in einem großen Maßstab umzusetzen. Ich wollte die geistigen und physischen Herausforderungen detailliert betrachten, die die Grundlagen dieser beiden revolutionären Kampagnen waren. Ich wollte zeigen, wie ein Mann, der mit einem unbeirrbaren Willen geboren wurde, seine Fähigkeiten entdeckt, andere zu inspirieren und zu führen." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benicio Del Toro (Ernesto Che Guevara) Demián Bichir (Fidel Castro) Carlos Bardem (Moisés Guevara) Joaquim De Almeida (President René Barrientos) Eduard Fernández (Ciro Algarañaz) Rodrigo Santoro (Raúl Castro) Franka Potente (Tania) Originaltitel: Che: Part Two Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Peter Buchman, Benjamin A. van der Veen Kamera: Peter Andrews Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12