Kinowelt 12:05 bis 13:55 Drama Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle D 1974 16:9 20 40 60 80 100 Merken Großer Sonderpreis der Jury, Cannes Preis der internationalen Filmkritik, Cannes Preis der ökumenischen Jury, Cannes 3 Bundesfilmpreise Die Geschichte des rätselhaften Findlings Kaspar Hauser. Der sein Lebtag lang in einem Kellerloch eingesperrt war, ohne jeden Begriff von der Welt. Der nicht weiß, dass es außer ihm noch Menschen gibt. Der nicht weiß, was ein Baum, ein Haus, was Sprache ist. Der eines Tages mitten in Nürnberg ausgesetzt wird. Der auf mysteriöse Weise ermordet wird. War er ein badischer Prinz oder gar ein Sohn Napoleons? Sein Rätsel, das ganz Europa beschäftigt hat, ist bis heute nicht gelöst. "Ein bewegendes Gedicht über die Einsamkeit der Condition Humaine." (Quelle: Le Monde) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno S. (Kaspar Hauser) Walter Ladengast (Professor Daumer) Brigitte Mira (Haushälterin Käthe) Willy Semmelrogge (Zirkusdirektor) Michael Kroecher (Lord Stanhope) Hans Musäus (Unbekannter Mann) Volker Prechtel (Gefängniswärter Hiltl) Originaltitel: Jeder für sich und Gott gegen alle Regie: Werner Herzog Drehbuch: Werner Herzog Kamera: Jörg Schmidt-Reitwein Musik: Popol Vuh Altersempfehlung: ab 12