Kinowelt 08:30 bis 10:35 Krimi Mord im Zwiebelfeld USA 1979 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe 2. März 1963. Die beiden Sergeants Campbell und Hettinger führen eine Routinekontrolle bei einem verdächtigen Auto durch. Doch die beiden Kleinganoven verlieren die Nerven und kidnappen die Polizisten. In einem abgelegenen Zwiebelfeld kommt es zum Schusswechsel, bei dem Campbell kaltblütig umgebracht wird. Hettinger hat mehr Glück - er kann fliehen. Dank seiner Zeugenaussage können die beiden Killer auch relativ schnell dingfest gemacht werden. Es beginnt ein langwieriger Prozess. Die beiden Täter eignen sich im Gefängnis juristisches Wissen an und es gelingt ihnen, das Urteil jahrelang aufzuschieben. Währenddessen verliert Hettinger immer mehr den Boden unter den Füßen. Von Schuldgefühlen geplagt, durchlebt er die Hölle auf Erden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Savage (Karl Francis Hettinger) James Woods (Gregory Ulas Powell) Franklyn Seales (Jimmy Lee "Youngblood" Smith) Ted Danson (Ian James Campbell) Ronny Cox (Pierce R. Brooks) David Huffman (Phil Halpin) Dianne Hull (Helen Hettinger) Originaltitel: The Onion Field Regie: Harold Becker Drehbuch: Joseph Wambaugh, Eric Roth Kamera: Charles Rosher Jr. Musik: Eumir Deodato Altersempfehlung: ab 12