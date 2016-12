Kinowelt 06:30 bis 08:30 Drama Kalt ist der Abendhauch D 2000 Nach dem gleichnamigen Roman von Ingrid Noll 16:9 20 40 60 80 100 Merken Fast ein ganzes Leben wartet Charlotte auf den Mann, von dem sie weiß, dass er der richtige für sie ist: Hugo, der Mann ihrer Schwester. Sie lebt ihr eigenes Leben, übersteht den Krieg, Ehemann und Liebhaber, wird dreifache Mutter, hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im Keller und trifft am Ende ihrer Tage, nun schon über 80, ihre große Liebe wieder. Die Erfüllung dieser Leidenschaft liegt in der Bestätigung: Auch Hugo hat - zu spät - erkannt, dass es nur EINE wirkliche Liebe in seinem Leben gab. "Kalt ist der Abendhauch" ist der vorletzte und bisher bei weitem erfolgreichste Roman von Ingrid Noll, der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellerin. Rainer Kaufmann, einer der talentiertesten Gegenwartsregisseure, hat die große, aufwendig ausgestattete Liebesgeschichte inszeniert. Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit der beiden nach dem Erfolg von "Die Apothekerin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Bennent (Hugo Wimmer (alt)) Gisela Trowe (Charlotte Hoffmann (alt)) August Diehl (Hugo Wimmer (jung)) Fritzi Haberlandt (Charlotte Hoffmann (jung)) André Hennicke (Bernhard) Ingo Naujoks (Anton) Vadim Glowna (Eberhard Hoffmann) Originaltitel: Kalt ist der Abendhauch Regie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Ralf Hertwig, Ingrid Noll, Kathrin Richter Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Niki Reiser