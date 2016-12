Disney XD 08:00 bis 08:20 Trickserie Phineas und Ferb Walmingos zu Besuch / Straße nach Danville USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Einer der Inatoren von Doofenschmirtz sorgt zufällig dafür, dass der Planet von Bufords lang verloren geglaubtem Freund Tristan, dem Walmingo auf die Erde zusteuert. (b) Dr. Doofenschmirtz und Perry machen eine Bruchlandung in der Wüste und müssen gemeinsam den Weg in die Zivilisation zurückfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jay Lender, Robert F Hughes, Dan Povenmire Drehbuch: Derek Thompson, Kyle Menke, Antoine Guilbaud, Kaz, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire