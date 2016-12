National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Hell Below - Krieg unter Wasser Auf tödlicher Fahrt CDN 2016 2016-12-26 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Dezember 1943: Der Verlust seines Freundes und Mentors Dudley "Mush" Morton spornt Kapitän Richard Hetherington O'Kane an, mit seinem U-Boot USS Tang erbarmungslos Jagd auf japanische Konvois zu machen. Schon während seiner ersten Feindfahrt legt O'Kanes Boot eine Distanz von 40.000 Meilen zurück und versenkt dabei 17 Schiffe - ein neuer Rekord in der Geschichte der amerikanischen U-Boot-Flotte. Doch dann wendet sich in der Formosastraße der eigene Mark-18-Torpedo gegen die USS Tang. Für O'Kane und seine Mannschaft beginnt ein dramatischer Kampf ums Überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW2 Hell Under the Sea