National Geographic 05:15 bis 06:00 Dokumentation Der Kokainkrieg Schmuggel-Schnellboote USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Folge begleitet die DEA-Agenten ins Paradies. Von den wunderschönen Sandstränden der Dominikanischen Republik aus verfolgen die Fahnder die wahrscheinlich am schwersten aufzuhaltenden Drogentransportmittel der Kartelle: "Kokain-Schnellboote". Diese gut zwölf Meter langen, auch "go-fasts" genannten Boote, jagen meist in der Nacht, vollgepackt mit bis zu zwei Tonnen Kokain mit einem Marktwert von über 100 Millionen Dollar, durch die karibischen Gewässer. Mit Vollgas erreichen diese Rennboote eine Geschwindigkeit von 160 km/h und sind damit den Schiffen von Polizei und Küstenwache haushoch überlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Cocaine Wars

