FOX 13:00 bis 14:00 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Die Schlange USA, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Leonardo kann die Leiche des Gehängten an sich bringen und findet merkwürdigerweise in ihr einen Schlüssel und einen abgerissenen Fingernagel. Eine weitere Spur führt ihn schließlich zu einem Buch in hebräischer Sprache mit 27 Bildern, die, richtig angeordnet, ein unbekanntes Land mit dem Himmelszelt darstellen. Unterdessen hat er für die Medici eine Wunderwaffe entwickelt, eine Art Maschinengewehr, das jedoch noch nicht voll einsatzbereit ist. Rom und der Papst versuchen, die instabile politische Lage zwischen den italienischen Stadtstaaten für sich auszunutzen, und bedrohen Florenz, da die Stadt am Arno über kein Heer verfügt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Tom Bateman (Giulino Medici) Andrew Brooke (Grunwald) Gregg Chillin (Zoroaster) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Michael Culkin (Jacopo Pazzi) Rowena Diamond (Harlot) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: David S. Goyer Drehbuch: David S. Goyer, Scott M. Gimple Kamera: Julian Court Musik: Bear McCreary