FOX 12:00 bis 13:00 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Der Gehängte USA, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Florenz in den 70er-Jahren des 15. Jahrhunderts: Der junge Leonardo da Vinci, unehelicher Sohn einer Magd und eines Florentiner Notars, geht bei dem berühmten Bildhauer Andrea del Verrocchio in die Lehre. Als der mächtige Lorenzo di Medici dort auf ihn aufmerksam wird, erhält der junge Künstler den Auftrag, dessen Mätresse Lucrezia Donati zu porträtieren. Es kommt zu erotischen Verwicklungen zwischen Maler und Modell, doch Leonardo ahnt nicht, dass Lukrezia kein ehrliches Spiel spielt: Sie spioniert vielmehr in Florenz für Da Riario, den Neffen des Papstes Sixtus IV. Was Leonardo jedoch mehr zu denken gibt, ist die Begegnung mit dem ju Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Eros Vlahos (Nico) Gregg Chillin (Zoroaster) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Tom Bateman (Giulino Medici) Andrew Brooke (Grunwald) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: David S. Goyer Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Julian Court Musik: Bear McCreary