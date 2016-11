ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Geheimes Kuba Sklaverei und Freiheitskampf D, F, RUS 2015 Stereo 16:9 Merken 17. Dezember 2014 - US-Präsident Barack Obama und der kubanische Präsident Raúl Castro kündigen an, die diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den USA wieder aufzunehmen, nach 53 Jahren. Damit hat das kubanische Tauwetter, das 2006 mit dem Rücktritt des langjährigen kubanischen Machthabers Fidel Castro begonnen hat, seinen Höhepunkt erreicht. Eine jahrzehntelange Feindschaft zwischen zwei Staaten scheint zu Ende zu gehen. Amerikas bekanntestes Gefängnis und gleichzeitig einer seiner größten Marinestützpunkte befinden sich in Guantanamo auf Kuba. Um diesen scheinbaren historischen Widerspruch zu verstehen, müssen wir ins Jahr 1898 zurückgehen. Damals war Kuba noch spanische Kolonie - ein letzter Überrest von Spaniens einst so mächtigem Weltreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimes Kuba Regie: Emmanuel Amara, Kai Christiansen, Florian Dedio

