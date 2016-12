RTL2You 17:20 bis 18:15 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Meinungsverschiedenheiten USA 2013 16:9 HDTV Merken Ein Scherz-Notruf löst im Hause Kardashian-Jenner einen Polizeieinsatz aus. Nun denkt Bruce ernsthaft darüber nach, sich eine Waffe anzuschaffen, um sich gegen ungebetenen Besuch zur Wehr setzen zu können. Kris findet diese Idee gar nicht gut. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Derweil hat Kim mit ihrer Scheidung alle Hände voll zu tun... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Khloé Kardashian (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian West (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12

