RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Segeln auf den Bodensee D 2016 16:9 HDTV Merken Für Roxi heißt es heute Schiff ahoi!, denn sie verbringt den Tag mit Freundin Carmen beim Segeln auf den Bodensee. Filiz wiederum erzählt auf Wunsch vieler Mjunik-Zuschauer, wie man es schafft, Flugbegleiterin zu werden und was einen im Bewerbungsverfahren alles erwartet. Einen produktiven Tag erlebt dagegen Luisa, denn sie kann mit Hilfe von Daniel ihr Media-Kit strukturiert gestalten. Und dann startet sie auch noch eine spannende Challenge mit ihrem Freund. Für Sophia heißt es unterdessen erstmal Abschied nehmen von Sizilien. Eine bestimmte Person wird sie ganz besonders vermissen hat sie während der Yacht Week etwa ihr Herz verloren hat? Schließlich gehen Lina und Luisa zusammen Taschen shoppen, doch so richtig warm sind die beiden immer noch nicht miteinander. Steht ihre Freundschaft endgültig vor dem Aus? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

