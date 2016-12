RTL2You 16:25 bis 16:55 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Dicker als Wasser USA 2011 16:9 HDTV Merken Nach einem heftigen Streit erklärt Rob Kourtney, dass er wegen Scott nichts mehr mit ihr unternimmt. Kris hat das Gefühl, dass Bruce schwerhörig wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Khloé Kardashian (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Caitlyn Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12